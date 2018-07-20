Минск, 20 июля. Житель Гродно пытался незаконно перевезти через границу артиллерийскую саблю конца XIX века, сообщает Гродненская региональная таможня.



Легковой автомобиль Suzuki, в котором перемещалось холодное оружие, следовал из Польши через пункт пропуска "Брузги" по зеленому коридору.



На таможенном контроле у пассажира была обнаружена сабля с длиной лезвия 78 см, предположительно являющаяся холодным оружием. Для идентификации товара была назначена экспертиза в Гродненском межрайонном отделе комитета судебных экспертиз. По ее заключению, сабля является прусской артиллерийской солдатской саблей образца 1896 года. Она не только представляет культурную ценность, но и относится к холодному оружию колюще-режущего и рубящего действия.



Отмечается, что по таможенному законодательству переместить через границу такой товар можно только при наличии разрешительных документов, выданных уполномоченным органом (в Беларуси это Министерство внутренних дел).



По факту недекларирования товара Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5

КоАП Республики Беларусь, сабля изъята до решения суда.