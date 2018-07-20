ГАИ предупреждает о массированной отработке в выходные автодороги Р-43

Минск, 20 июля. В выходные Госавтоинспекция проведет массированную отработку автомобильной дороги Р-43 граница РФ (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Как сообщает управление ГАИ МВД Беларуси, мероприятия начнутся во второй половине дня 20 июля.



Госавтоинспекция по-прежнему уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД, своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, управляющих транспортным средством, не имея на то права. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Не смогут избежать наказания нарушающие правила пешеходы и велосипедисты, предупреждает ГАИ.



Предусмотрено выставление нарядов дорожно-патрульной службы в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках автодороги. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.