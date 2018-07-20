Бизнесмен Леонид Зайдес: Речь о закрытии ресторана "Поедем поедим" не идет (дополнено)

Минск, 20 июля. Речь о закрытии ресторана "Поедем поедим" не идет — как и о переносе его из Куропат, заявил владелец ресторанного комплекса Леонид Зайдес на встрече с журналистами 20 июля.

"Мы пытались найти общий язык и решение, которое пойдет на пользу общества, — сказал бизнесмен. — Мы были готовы сесть за круглый стол и вели переговоры об этом с людьми, взявшими на себя ответственность за пикетирование ресторана и все действия, в том числе и незаконные, которые предпринимали пикетирующие за это время".



"Так было до последнего времени, пока мы не увидели, что решение вопроса протестующим не важно. Похоже, главное для них — сам процесс, шум вокруг Куропат", — подчеркнул Зайдес.



По его словам, когда договоренность о проведении круглого стола с протестующими была фактически достигнута, "определенные силы пошли на эскалацию конфликта". "Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз и фактического шантажа. Но с шантажистами, как известно, никто в мире переговоров не ведет. Поэтому никаких контактов с людьми, сознательно разжигающими этот конфликт и не ищущими решения, больше не будет. И, уж безусловно, речь о закрытии ресторана не идет", — заявил Зайдес.



"Это бизнес, в который инвестированы немалые средства, — добавил он. — Это 80 рабочих мест в Минском районе. Это одно из немногих заведений на кольцевой дороге. И чтобы ни говорили наши оппоненты, у нас немало посетителей, даже несмотря на то, что им приходится буквально прорываться на территорию ресторана буквально через кордон".



По словам бизнесмена, предложение о переносе ресторана в другое место "и вовсе не выдерживает никакой критики". "Прежде всего — с технической стороны. Похоже, человек, его высказавший, абсолютно не понимает, что говорит", — отметил он.



Зайдес также заявил: "С людьми, которые сейчас поливают меня, сотрудников и посетителей грязью, бросаются под автомобили, пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде".



По словам бизнесмена, у владельцев заведения "есть полный пакет документов, доказывающий, что размещение семейного ресторана "Поедем поедим" в его нынешних границах целиком законно".



При этом Зайдес напомнил о мнении Генеральной прокуратуры, которая в ответ на запрос блогера Антона Мотолько сообщила: "Строительство ресторанно-развлекательного комплекса около места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском не нарушило охранных зон историко-культурной ценности, утвержденных в 2014 году".



"Если же говорить о моральной стороне, то, безусловно, каждый человек может иметь на этот счет свое мнение, — добавил Зайдес. — Обозначу свою позицию и позицию моих компаньонов. Во-первых, "Поедем поедим" — это семейный ресторан, а никак не ресторанно-развлекательный комплекс. Я хотел бы это особо подчеркнуть, и уверен, что многие из вас в своих статьях называли нас развлекательным заведением — это неправильно. Мы ориентированы на семейную аудиторию. И печально, когда люди считают наличие детской площадки, батута развлекательным комплексом. Хочу верить, что это была ошибка, а не злой умысел для формирования общественного мнения".



Бизнесмен заявил о готовности взаимодействия "со всеми здравомыслящими активистам, общественными организациями и политическими партиями, которые нацелены на решение конфликтного вопроса", а также о готовности владельцев ресторана "взять на себя ответственность за создание в Куропатах мемориала".



Зачитав заявление, Зайдес не стал отвечать на вопросы, объяснив это тем, что у ресторанного комплекса есть и другие владельцы. Он предложил журналистам прислать интересующие их вопросы по электронной почте.

