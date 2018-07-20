20.07.2018 13:08 Общество
Бизнесмен Леонид Зайдес: Речь о закрытии ресторана "Поедем поедим" не идет (дополнено)
Минск, 20 июля. Речь о закрытии ресторана "Поедем поедим" не идет — как и о переносе его из Куропат, заявил владелец ресторанного комплекса Леонид Зайдес на встрече с журналистами 20 июля.
"Мы пытались найти общий язык и решение, которое пойдет на пользу общества, — сказал бизнесмен. — Мы были готовы сесть за круглый стол и вели переговоры об этом с людьми, взявшими на себя ответственность за пикетирование ресторана и все действия, в том числе и незаконные, которые предпринимали пикетирующие за это время".
"Так было до последнего времени, пока мы не увидели, что решение вопроса протестующим не важно. Похоже, главное для них — сам процесс, шум вокруг Куропат", — подчеркнул Зайдес.
По его словам, когда договоренность о проведении круглого стола с протестующими была фактически достигнута, "определенные силы пошли на эскалацию конфликта". "Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз и фактического шантажа. Но с шантажистами, как известно, никто в мире переговоров не ведет. Поэтому никаких контактов с людьми, сознательно разжигающими этот конфликт и не ищущими решения, больше не будет. И, уж безусловно, речь о закрытии ресторана не идет", — заявил Зайдес.
"Это бизнес, в который инвестированы немалые средства, — добавил он. — Это 80 рабочих мест в Минском районе. Это одно из немногих заведений на кольцевой дороге. И чтобы ни говорили наши оппоненты, у нас немало посетителей, даже несмотря на то, что им приходится буквально прорываться на территорию ресторана буквально через кордон".
По словам бизнесмена, предложение о переносе ресторана в другое место "и вовсе не выдерживает никакой критики". "Прежде всего — с технической стороны. Похоже, человек, его высказавший, абсолютно не понимает, что говорит", — отметил он.
Зайдес также заявил: "С людьми, которые сейчас поливают меня, сотрудников и посетителей грязью, бросаются под автомобили, пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде".
По словам бизнесмена, у владельцев заведения "есть полный пакет документов, доказывающий, что размещение семейного ресторана "Поедем поедим" в его нынешних границах целиком законно".
При этом Зайдес напомнил о мнении Генеральной прокуратуры, которая в ответ на запрос блогера Антона Мотолько сообщила: "Строительство ресторанно-развлекательного комплекса около места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском не нарушило охранных зон историко-культурной ценности, утвержденных в 2014 году".
"Если же говорить о моральной стороне, то, безусловно, каждый человек может иметь на этот счет свое мнение, — добавил Зайдес. — Обозначу свою позицию и позицию моих компаньонов. Во-первых, "Поедем поедим" — это семейный ресторан, а никак не ресторанно-развлекательный комплекс. Я хотел бы это особо подчеркнуть, и уверен, что многие из вас в своих статьях называли нас развлекательным заведением — это неправильно. Мы ориентированы на семейную аудиторию. И печально, когда люди считают наличие детской площадки, батута развлекательным комплексом. Хочу верить, что это была ошибка, а не злой умысел для формирования общественного мнения".
Бизнесмен заявил о готовности взаимодействия "со всеми здравомыслящими активистам, общественными организациями и политическими партиями, которые нацелены на решение конфликтного вопроса", а также о готовности владельцев ресторана "взять на себя ответственность за создание в Куропатах мемориала".
Зачитав заявление, Зайдес не стал отвечать на вопросы, объяснив это тем, что у ресторанного комплекса есть и другие владельцы. Он предложил журналистам прислать интересующие их вопросы по электронной почте.
"Так было до последнего времени, пока мы не увидели, что решение вопроса протестующим не важно. Похоже, главное для них — сам процесс, шум вокруг Куропат", — подчеркнул Зайдес.
По его словам, когда договоренность о проведении круглого стола с протестующими была фактически достигнута, "определенные силы пошли на эскалацию конфликта". "Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз и фактического шантажа. Но с шантажистами, как известно, никто в мире переговоров не ведет. Поэтому никаких контактов с людьми, сознательно разжигающими этот конфликт и не ищущими решения, больше не будет. И, уж безусловно, речь о закрытии ресторана не идет", — заявил Зайдес.
"Это бизнес, в который инвестированы немалые средства, — добавил он. — Это 80 рабочих мест в Минском районе. Это одно из немногих заведений на кольцевой дороге. И чтобы ни говорили наши оппоненты, у нас немало посетителей, даже несмотря на то, что им приходится буквально прорываться на территорию ресторана буквально через кордон".
По словам бизнесмена, предложение о переносе ресторана в другое место "и вовсе не выдерживает никакой критики". "Прежде всего — с технической стороны. Похоже, человек, его высказавший, абсолютно не понимает, что говорит", — отметил он.
Зайдес также заявил: "С людьми, которые сейчас поливают меня, сотрудников и посетителей грязью, бросаются под автомобили, пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде".
По словам бизнесмена, у владельцев заведения "есть полный пакет документов, доказывающий, что размещение семейного ресторана "Поедем поедим" в его нынешних границах целиком законно".
При этом Зайдес напомнил о мнении Генеральной прокуратуры, которая в ответ на запрос блогера Антона Мотолько сообщила: "Строительство ресторанно-развлекательного комплекса около места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском не нарушило охранных зон историко-культурной ценности, утвержденных в 2014 году".
"Если же говорить о моральной стороне, то, безусловно, каждый человек может иметь на этот счет свое мнение, — добавил Зайдес. — Обозначу свою позицию и позицию моих компаньонов. Во-первых, "Поедем поедим" — это семейный ресторан, а никак не ресторанно-развлекательный комплекс. Я хотел бы это особо подчеркнуть, и уверен, что многие из вас в своих статьях называли нас развлекательным заведением — это неправильно. Мы ориентированы на семейную аудиторию. И печально, когда люди считают наличие детской площадки, батута развлекательным комплексом. Хочу верить, что это была ошибка, а не злой умысел для формирования общественного мнения".
Бизнесмен заявил о готовности взаимодействия "со всеми здравомыслящими активистам, общественными организациями и политическими партиями, которые нацелены на решение конфликтного вопроса", а также о готовности владельцев ресторана "взять на себя ответственность за создание в Куропатах мемориала".
Зачитав заявление, Зайдес не стал отвечать на вопросы, объяснив это тем, что у ресторанного комплекса есть и другие владельцы. Он предложил журналистам прислать интересующие их вопросы по электронной почте.