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Дата распечатки: 20.07.2018 14:29
 
20.07.2018 13:37 Общество, Экономика

Россельхознадзор 24 июля вводит временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси

Минск, 20 июля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 24 июля вводит временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 14 июля на белорусско-российской границе при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих шампиньонов, поступивших из Беларуси, и, по документам, белорусского производства, на четырех упаковках обнаружена маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в Польше.

В связи с этим Россельхознадзор выражает "крайнюю обеспокоенность" ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию России.

Запрет будет действовать "до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов".

Также федеральная служба обратилась к белорусской стороне с просьбой провести расследование по данному факту и предоставить ей материалы по его результатам.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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