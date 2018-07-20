Минск, 20 июля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 24 июля вводит временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси, сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что 14 июля на белорусско-российской границе при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих шампиньонов, поступивших из Беларуси, и, по документам, белорусского производства, на четырех упаковках обнаружена маркировка, подтверждающая, что указанная продукция произведена в Польше.



В связи с этим Россельхознадзор выражает "крайнюю обеспокоенность" ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию России.



Запрет будет действовать "до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов".



Также федеральная служба обратилась к белорусской стороне с просьбой провести расследование по данному факту и предоставить ей материалы по его результатам.