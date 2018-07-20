20.07.2018 13:39 Общество
Следственные органы проводят проверки в связи с гибелью детей на воде
Минск, 20 июля. Подразделениями Следственного комитета Беларуси проводятся проверки по фактам утопления детей 19 июля.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног, Копыльским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели 10-летнего мальчика. Днем 19 июля поступила информация о том, что в водоеме вблизи деревни Дусаевщина Копыльского района утонул ребенок.
На месте следственно-оперативная группа установила, что четверо подростков без присмотра взрослых, не имея спасательных жилетов, купались в водоеме. 10-летний мальчик, не умевший плавать, внезапно пошел под воду.
Тело ребенка спасатели МЧС нашли на глубине 1,5 метра на расстоянии 15 метров от берега.
В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств.
По информации УСК по Гомельской области, Светлогорским РОСК проводится проверка по факту гибели во время купания 12-летней девочки. Малолетняя жительница Светлогорска вместе с дедушкой и бабушкой приехала на каникулы в деревню Вежны. В дневное время дедушка привез внучку вместе с ее подругами — двумя девочками 9 лет и двумя девочками 7 лет — отдохнуть возле водоема, не оборудованного для купания.
Мужчина оставил детей без присмотра и ожидал их в автомобиле. Примерно в 15 часов его внучка вместе с девятилетней подругой решили зайти поглубже в водоем. На потерпевшей был надет плавательный жилет другой девочки, хотя он не соответствовал ее комплекции. Дети начали тонуть. Со старшей девочки соскользнул жилет, и она погрузилась под воду. На крик других детей прибежал дедушка, который успел спасти только одного ребенка. Его внучка погибла.
Светлогорским РОСК устанавливаются причины и условия произошедшей трагедии, собираются характеризующие материалы на семью погибшей. Уже известно, что девочка воспитывалась отцом, бабушкой и дедушкой. Мать ребенка скончалась.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног, Копыльским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели 10-летнего мальчика. Днем 19 июля поступила информация о том, что в водоеме вблизи деревни Дусаевщина Копыльского района утонул ребенок.
На месте следственно-оперативная группа установила, что четверо подростков без присмотра взрослых, не имея спасательных жилетов, купались в водоеме. 10-летний мальчик, не умевший плавать, внезапно пошел под воду.
Тело ребенка спасатели МЧС нашли на глубине 1,5 метра на расстоянии 15 метров от берега.
В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств.
По информации УСК по Гомельской области, Светлогорским РОСК проводится проверка по факту гибели во время купания 12-летней девочки. Малолетняя жительница Светлогорска вместе с дедушкой и бабушкой приехала на каникулы в деревню Вежны. В дневное время дедушка привез внучку вместе с ее подругами — двумя девочками 9 лет и двумя девочками 7 лет — отдохнуть возле водоема, не оборудованного для купания.
Мужчина оставил детей без присмотра и ожидал их в автомобиле. Примерно в 15 часов его внучка вместе с девятилетней подругой решили зайти поглубже в водоем. На потерпевшей был надет плавательный жилет другой девочки, хотя он не соответствовал ее комплекции. Дети начали тонуть. Со старшей девочки соскользнул жилет, и она погрузилась под воду. На крик других детей прибежал дедушка, который успел спасти только одного ребенка. Его внучка погибла.
Светлогорским РОСК устанавливаются причины и условия произошедшей трагедии, собираются характеризующие материалы на семью погибшей. Уже известно, что девочка воспитывалась отцом, бабушкой и дедушкой. Мать ребенка скончалась.