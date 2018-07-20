В Минске будут судить обвиняемого в мошенничестве с водительскими правами и отсрочкой от армии

Минск, 20 июля. В Минске окончено расследование уголовного дела о мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, 56-летний минчанин с 2015 по 2017 год "путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами пяти граждан на сумму свыше 2,3 тысячи рублей". В ходе уговоров он сообщал о якобы наличии у него связей с должностными лицами автошкол, ГАИ и военного комиссариата, которые могут в их интересах благоприятно решить вопросы с использованием своего служебного положения.



Так, в одном случае обвиняемый в октябре 2017 года предложил родственнику призывника за 200 долларов содействие в предоставлении отсрочки, однако молодого человека призвали на срочную воинскую службу. В остальных — за вознаграждение обещал получить допуск и сдать теоретический экзамен в автошколе, а также квалификационные экзамены на право управления механическими транспортными средствами в ГАИ. Еще один обратившийся от данной услуги отказался, деньги не передавал.



Ранее обвиняемый работал инструктором по вождению и привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК, ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество и покушение на мошенничество, повторно), ч. 5 ст. 16 и ч. 3 ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина не признал.