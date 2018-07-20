Перед выходными на биржевых торгах евро и доллар укрепились

Минск, 20 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 июля белорусский рубль ослаб к доллару и евро, однако укрепился к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0096 рубля (0,41%) и составил 2,3272 рубля.



Курс доллара вырос на 0,0024 рубля (0,12%) до 1,9984 рубля.



Курс российского рубля снизился на 0,0046 рубля (0,15%) и составил 3,1481 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 20 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent торговались около 73 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" в пятницу снижался на 3 копейки — до 63,63 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 74,15 рубля, следует из данных Московской биржи.