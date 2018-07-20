В Минске наблюдается рост числа возбужденных уголовных дел по фактам преступлений в сфере информационной безопасности

Минск, 20 июля. В 2018 году в Минске наблюдается существенный рост количества возбужденных уголовных дел по фактам преступлений в сфере информационной безопасности.



Как сообщает Следственный комитет Беларуси, если за январь—июль 2017 года следственными подразделениями столицы было возбуждено 76 уголовных дел данной категории, то за аналогичный период 2018 года — уже 242.



В качестве примера приводится расследуемое Партизанским РОСК уголовное дело в отношении 27-летнего минчанина, который получил доступ к аккаунту в социальной сети девушки, с которой находился в близких отношениях. В последующем из чувства ревности он несанкционированно осуществлял доступ к аккаунту, знакомясь с ее личной перепиской. Неправомерные действия мужчины были выявлены потерпевшей в результате ссоры, когда их близкие отношения прекратились.



Октябрьским РОСК возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного доступа к учетной записи в социальной сети. В марте потерпевшая не смогла совершить вход в аккаунт. Спустя некоторое время она восстановила доступ к учетной записи и обнаружила, что неустановленное лицо осуществляло доступ к ее аккаунту и использовало его для переписки от имени потерпевшей с иными лицами с целью завладения их личными данными.



Данные действия в обоих случаях квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности).



Советским РОСК завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего иностранца, который предоставил девушке, с которой находился в близких отношениях, имеющуюся у него компьютерную технику для входа в электронную почту. В момент, когда потерпевшая отвлеклась, он сохранил в браузере пароль ее электронного ящика для последующего автоматического входа. В дальнейшем, используя полученный доступ к электронному ящику подруги, он изменил пароль учетной записи потерпевшей в одной из социальных сетей, ограничив доступ к ней, а также использовал аккаунт в личных целях.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ч. 1 ст. 351 УК (компьютерный саботаж).