В центре Минска 21 июля будет ограничено движение транспорта

Минск, 20 июля. В центре Минска 21 июля в связи с парадом в честь 165-летия пожарной службы Беларуси ограничат движение транспорта.



Как сообщается на сайте государственного предприятия "Минстранс", с 7 до 12 часов движение транспорта будет ограничено по улице Янки Купалы, от проспекта Независимости до улицы Первомайской. А с 11.00 до 11.40 закроют движение по проспекту Независимости — от улицы Янки Купалы до улицы Козлова.



Изменится движение пассажирского наземного транспорта. Изменения коснутся автобусных маршрутов № 18, 19, 26, 57, 100, 115Э, 300Э, 901, а также трамвайных маршрутов № 3, 6, 11.



Подробная информация об изменении в движении транспорта в столице во время парада находится на сайте Минсктранса.