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Дата распечатки: 20.07.2018 14:28
 
20.07.2018 14:04 Общество

В центре Минска 21 июля будет ограничено движение транспорта

Минск, 20 июля. В центре Минска 21 июля в связи с парадом в честь 165-летия пожарной службы Беларуси ограничат движение транспорта.

Как сообщается на сайте государственного предприятия "Минстранс", с 7 до 12 часов движение транспорта будет ограничено по улице Янки Купалы, от проспекта Независимости до улицы Первомайской. А с 11.00 до 11.40 закроют движение по проспекту Независимости — от улицы Янки Купалы до улицы Козлова.

Изменится движение пассажирского наземного транспорта. Изменения коснутся автобусных маршрутов № 18, 19, 26, 57, 100, 115Э, 300Э, 901, а также трамвайных маршрутов № 3, 6, 11.

Подробная информация об изменении в движении транспорта в столице во время парада находится на сайте Минсктранса.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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Пятница, 20 Июль 2018, 14:28
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