20.07.2018 14:04 Общество, Политика
В Куропатах задержаны журналистка Екатерина Андреева и оператор Сергей Ковалев
Минск, 20 июля. В Куропатах 20 июля задержаны журналистка Екатерина Андреева и оператор Сергей Ковалев, который сотрудничают с польским телеканалом "Белсат".
Андреева и Ковалев освещали встречу совладельца ресторана "Поедем поедим" Леонида Зайдеса с представителями СМИ, а также установку в урочище деревянных крестов во главе с Дмитрием Дашкевичем.
Как сообщает сайт belsat.eu, когда Андреева и Ковалев уходили, к ним около заправки подошли двое милиционеров — Сергей Книга и Андрей Путята. Они пригласили журналистку и оператора проехать с ними в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, чтобы там составить протокол по ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).
Андреева предложила составить протоколы на месте, однако правоохранители отказались и посадили журналистов в милицейскую машину.
Андреева и Ковалев освещали встречу совладельца ресторана "Поедем поедим" Леонида Зайдеса с представителями СМИ, а также установку в урочище деревянных крестов во главе с Дмитрием Дашкевичем.
Как сообщает сайт belsat.eu, когда Андреева и Ковалев уходили, к ним около заправки подошли двое милиционеров — Сергей Книга и Андрей Путята. Они пригласили журналистку и оператора проехать с ними в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, чтобы там составить протокол по ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).
Андреева предложила составить протоколы на месте, однако правоохранители отказались и посадили журналистов в милицейскую машину.