20.07.2018 14:19 Общество
Защитникам Куропат Леониду Кулакову и Майе Наумовой присуждены большие штрафы
Минск, 20 июля. Защитники Куропат Майя Наумова и Леонид Кулаков оштрафованы судом Центрального района Минска на 40 и 45 базовых величин (980 и 1.102,5 рубля) соответственно, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Активисты кампании "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков, Ольга Николайчик и Майя Наумова были задержаны 19 июля во время пикетирования ресторана "Гранд Кушавель". На них составлены протоколы по ч. 3 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), хотя, по информации правозащитников, активисты успели раздать только несколько листовок и пикетирования фактически не было.
Ночь до суда они провели в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
Как сообщалось, вчера активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. В урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся ресторанный комплекс "Поедем поедим", одним из собственников которого является Зайдес.
Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".
Общественные протесты против работы развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая. 18 июля защитники Куропат объявили о начале кампании общественного бойкота комплекса с рестораном "Поедем поедим", а также его владельцев и всех, кто связан с его работой.
Активисты кампании "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков, Ольга Николайчик и Майя Наумова были задержаны 19 июля во время пикетирования ресторана "Гранд Кушавель". На них составлены протоколы по ч. 3 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), хотя, по информации правозащитников, активисты успели раздать только несколько листовок и пикетирования фактически не было.
Ночь до суда они провели в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
Как сообщалось, вчера активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. В урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся ресторанный комплекс "Поедем поедим", одним из собственников которого является Зайдес.
Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".
Общественные протесты против работы развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая. 18 июля защитники Куропат объявили о начале кампании общественного бойкота комплекса с рестораном "Поедем поедим", а также его владельцев и всех, кто связан с его работой.