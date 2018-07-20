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Дата распечатки: 20.07.2018 16:01
 
20.07.2018 14:19 Общество

Защитникам Куропат Леониду Кулакову и Майе Наумовой присуждены большие штрафы

Минск, 20 июля. Защитники Куропат Майя Наумова и Леонид Кулаков оштрафованы судом Центрального района Минска на 40 и 45 базовых величин (980 и 1.102,5 рубля) соответственно, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Активисты кампании "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков, Ольга Николайчик и Майя Наумова были задержаны 19 июля во время пикетирования ресторана "Гранд Кушавель". На них составлены протоколы по ч. 3 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), хотя, по информации правозащитников, активисты успели раздать только несколько листовок и пикетирования фактически не было.

Ночь до суда они провели в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщалось, вчера активисты собрались, чтобы раздавать посетителям ресторана, принадлежащего бизнесмену Леониду Зайдесу, информационные материалы о Куропатах. В урочище, где расстреливали жертв сталинских репрессий, недавно открылся ресторанный комплекс "Поедем поедим", одним из собственников которого является Зайдес.

Николайчик, Кулаков и Наумова были задержаны около 14.00, примерно через 5 минут после начала акции. Их посадили в синий милицейский микроавтобус и увезли в УВД Центрального района, на территории которого находится "Гранд Кушавель".

Общественные протесты против работы развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая. 18 июля защитники Куропат объявили о начале кампании общественного бойкота комплекса с рестораном "Поедем поедим", а также его владельцев и всех, кто связан с его работой.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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