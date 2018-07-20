Минск, 20 июля. Александр Лукашенко одобрил проект указа по внедрению нового механизма финансового оздоровления проблемных предприятий АПК, сообщил 20 июля журналистам по итогам совещания вице-премьер Михаил Русый.



По его словам, глава государства поддержал предложения, которые были наработаны местными органами власти, госуправления и судебной властью. "В самое короткое время проект указа будет доработан, — цитирует Русого БелТА. — Местным органам власти, хозяйствующим субъектам и инвесторам мы даем хороший инструментарий для того, чтобы вовлекать в оборот неэффективные хозяйства. Это механизм, как разумно провести стратегию и договориться с кредиторами, чтобы, не привлекая каких-то дополнительных средств, за счет реструктуризации, пролонгации мировых соглашений создать эффективные комплексы, которые начнут зарабатывать и рассчитываться".



Вице-премьер подчеркнул, что это никакое не списание средств. По его словам, непременное требование Лукашенко также заключается в сохранении профиля работы организаций, обеспечении занятости работников, выполнении социальных обязательств.



Проект указа, который был вынесен на совещание, позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур. Соответствующими полномочиями наделят председателей райисполкомов.



Документ предусматривает механизмы для финансового оздоровления сельскохозяйственных неплатежеспособных организаций.



Кредиторам будет предоставлено право выбора реструктуризации финансовой задолженности путем дополнительного выпуска акций сельхозорганизации на сумму задолженности перед кредиторами с последующей передачей их в собственность кредиторов (для банков и бюджета на условиях указа № 88); предоставления отсрочки на три года с последующей рассрочкой на пять лет‚ при условии осуществления текущих платежей (для банков до трех и до пяти лет соответственно); заключения соглашений с кредиторами об изменении порядка исполнения денежного обязательства (мировое соглашение); эмиссии обл- и райисполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или передачи в ОАО "Агентство по управлению активами" по решению главы государства.



При отсутствии согласия с кредиторами и наличии результативного бизнес-плана применяется отсрочка на три года с последующей рассрочкой на пять лет. Если же результативного бизнес-плана нет, комиссия облисполкома принимает решение о нецелесообразности дальнейшей работы предприятия с направлением его в суд.



Кроме того, на период финансового оздоровления (восемь лет — по аналогии с периодом проведения санации) приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней, за исключением процентов банков и ОАО "Агентство по управлению активами". При этом банки вправе снизить действующую процентную ставку до 1,5%.



Кредиторы при конвертации задолженности сельхозорганизаций в акции получат право передачи их в доверительное управление в райисполком или в коммунальную собственность административно-территориальной единицы на безвозмездной основе.



Для последующей конвертации задолженности в акции проект указа разрешает преобразовать унитарные предприятия в хозяйственные общества по упрощенной процедуре.

Предусмотрено также внедрение недостающих инструментов для реализации механизмов антикризисного управления, повышения эффективности управления неплатежеспособными сельхозорганизациями. Например, прописана возможность передачи действующему руководителю 25% плюс 1 акции по результатам эффективной реализации бизнес-плана сельхозорганизации.

Для инвесторов появится возможность продать или сдать в аренду имущественные комплексы сельхозорганизаций без госрегистрации предприятия, а также распоряжаться отдельным имуществом организаций без правоустанавливающих документов; возможность передачи в коммунальную собственность объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций, без правоудостоверяющих документов и технической инвентаризации.



Арендатор или доверительный управляющий получит право в течение трех месяцев прекратить трудовые отношения с руководителем, его заместителем и главным бухгалтером. С другими работниками трудовые отношения сохраняются.



На председателей райисполкомов проект указа возлагает обязанность совместно с руководителями неплатежеспособных организаций обеспечить разработку и реализацию эффективного бизнес-плана с применениям возможных механизмов досудебного оздоровления. При этом предусмотрена их защита на деловой риск.