20.07.2018 16:28 Общество
Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах и ограничила — в 38
Минск, 20 июля. Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах страны и ограничила — в 38.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область), в Минске на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища.
Ограничено купание детей на территории 16 рекреационных зон. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал), пляж "Восток", правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста в Бресте; открытый водоем парка города Малорита.
В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".
В Минской области купание ограничено в реке Случь в районе улицы Социалистической в Слуцке и в водохранилище "Рудня" Слуцкого района.
В Могилевской области под ограничения попал пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске; а также пляж на реке Бася по улице Верхнеяловской города Чаусы.
Ограничено купание детей и взрослых на территории 22 рекреационных зон. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине. В Минске — на пляже № 1 Заславского водохранилища; пляжах № 2, 5—8 водохранилища "Дрозды"; пляже № 1 на Комсомольском озере. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий".
С 13 по 19 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 385 зон рекреации. На 49 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 650 проб воды показали, что 65 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область), в Минске на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища.
Ограничено купание детей на территории 16 рекреационных зон. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал), пляж "Восток", правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста в Бресте; открытый водоем парка города Малорита.
В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".
В Минской области купание ограничено в реке Случь в районе улицы Социалистической в Слуцке и в водохранилище "Рудня" Слуцкого района.
В Могилевской области под ограничения попал пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске; а также пляж на реке Бася по улице Верхнеяловской города Чаусы.
Ограничено купание детей и взрослых на территории 22 рекреационных зон. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине. В Минске — на пляже № 1 Заславского водохранилища; пляжах № 2, 5—8 водохранилища "Дрозды"; пляже № 1 на Комсомольском озере. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий".
С 13 по 19 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 385 зон рекреации. На 49 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 650 проб воды показали, что 65 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.