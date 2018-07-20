Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах и ограничила — в 38

Минск, 20 июля. Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах страны и ограничила — в 38.



Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область), в Минске на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища.



Ограничено купание детей на территории 16 рекреационных зон. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал), пляж "Восток", правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста в Бресте; открытый водоем парка города Малорита.



В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".



В Минской области купание ограничено в реке Случь в районе улицы Социалистической в Слуцке и в водохранилище "Рудня" Слуцкого района.



В Могилевской области под ограничения попал пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске; а также пляж на реке Бася по улице Верхнеяловской города Чаусы.



Ограничено купание детей и взрослых на территории 22 рекреационных зон. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине. В Минске — на пляже № 1 Заславского водохранилища; пляжах № 2, 5—8 водохранилища "Дрозды"; пляже № 1 на Комсомольском озере. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий".



С 13 по 19 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 385 зон рекреации. На 49 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.



Лабораторные исследования 650 проб воды показали, что 65 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.