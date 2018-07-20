Правительство определило размер возмещения спортсменами затраченных на их подготовку средств — от 100 до 400 базовых величин

Минск, 20 июля. Совет министров постановлением № 548 от 19 июля утвердил положение о порядке возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку, их размерах и направлениях использования. Как сообщает пресс-служба правительства, документ принят во исполнение норм закона "О внесении дополнений и изменений в закон "О физической культуре и спорте".



Определены случаи возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку: систематическое нарушение обязанностей по участию спортсмена в официальных спортивных мероприятиях, исключая проблемы со здоровьем; выступление за национальные и (или) сборные команды других государств; отказ от заключения гражданско-правового договора о спортивной подготовке или трудового договора.



Согласно положению средства возмещает спортсмен или его законный представитель той спортивной организации, в которой спортсмен проходил подготовку.



Спортивная организация в течение двух недель со дня расторжения договора или получения информации об отказе о заключении договора рассчитывает размер средств, затраченных на подготовку спортсмена, которые подлежат возмещению, и направляет спортсмену или его законному представителю письменное уведомление о необходимости возмещения средств.



Размер возмещения установлен исходя из базовой величины на дату расторжения договора или письменного отказа от его заключения.



Так, для спортсмена, имеющего звание мастера спорта Республики Беларусь международного класса, размер возмещения составит 400 базовых величин. Кандидат в мастера спорта в игровых видах спорта и мастер спорта в иных видах спорта должен возместить 350 базовых величин. Для I разряда в командных игровых видах спорта, разряда кандидата в мастера спорта в иных видах спорта — 250 базовых величин, для II—III разрядов в командных игровых видах спорта, I разряда в иных видах спорта — 200, для I—III юношеских разрядов в командных игровых видах спорта, II—III разрядов или I—III юношеских разрядов в иных видах спорта — 150. Спортсмен без звания или разряда обязан возместить 100 базовых величин.



Деньги должны быть выплачены не позднее полугода после получения письменного уведомления. В случае невозвращения средств они взыскиваются через суд. Деньги перечисляются на расчетные счета организаций.



75% суммы возмещенных средств направляется в доход соответствующих бюджетов, оставшаяся часть после выплаты налогов и сборов используется спортивной организацией на подготовку спортивного резерва.



Постановление вступило в силу 19 июля.