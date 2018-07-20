20.07.2018 16:45 Общество
Нацполиция Украины: Следствие установило личность, причастную к убийству Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало
Минск, 20 июля. Дело об убийстве Павла Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями, заявил председатель Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 20 июля в Киеве на брифинге в связи с двухлетней годовщиной убийства журналиста.
Как сообщает "Украинская правда", следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, "но пока ее не идентифицировало", сказал Аброськин.
По его словам, была создана усиленная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовное производство. "Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица криминальной полиции могу сказать, что положительные результаты есть", — заявил Аброськин.
Он отметил, что оперативники проработали более трех тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий. "В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", — сказал Аброськин.
Глава Нацполиции подчеркнул, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя."Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", — добавил он.
44-летний журналист уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет. 20 июля 2016 года в машине, на которой ехал Шеремет, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400—600 граммов в тротиловом эквиваленте. Впоследствии выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации обстановки в Украине, по личным мотивам или по ошибке (целью могла быть гражданская жена погибшего — владелица "Украинской правды" Алена Притула, именно на ее автомобиле передвигался Шеремет в момент трагедии).
Национальный союз журналистов Украины 19 июля опубликовал заявление, в котором требует от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства Шеремета. "Отсутствие прогресса в этом резонансном деле — это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", — говорится в заявлении.
Журналисты напомнили, что в 2017 году президент Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования, но он так и не состоялся. "Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", — отмечается в заявлении.
Как сообщает "Украинская правда", следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, "но пока ее не идентифицировало", сказал Аброськин.
По его словам, была создана усиленная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовное производство. "Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица криминальной полиции могу сказать, что положительные результаты есть", — заявил Аброськин.
Он отметил, что оперативники проработали более трех тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий. "В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", — сказал Аброськин.
Глава Нацполиции подчеркнул, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя."Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", — добавил он.
44-летний журналист уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет. 20 июля 2016 года в машине, на которой ехал Шеремет, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел в 7.45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400—600 граммов в тротиловом эквиваленте. Впоследствии выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации обстановки в Украине, по личным мотивам или по ошибке (целью могла быть гражданская жена погибшего — владелица "Украинской правды" Алена Притула, именно на ее автомобиле передвигался Шеремет в момент трагедии).
Национальный союз журналистов Украины 19 июля опубликовал заявление, в котором требует от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства Шеремета. "Отсутствие прогресса в этом резонансном деле — это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", — говорится в заявлении.
Журналисты напомнили, что в 2017 году президент Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования, но он так и не состоялся. "Союз продолжает требовать его проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", — отмечается в заявлении.