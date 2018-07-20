Бывший начальник Транспортной инспекции приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы

Минск, 20 июля. Суд Фрунзенского района Минска 20 июля постановил приговорить бывшего начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Леонида Лемеша к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с запретом занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на пять лет.

Он признан судом первой инстанции виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 430 УК (покушение на получение взятки).



Второй фигурант дела — заместитель начальника 4-го управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Николай Журавлев — приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением звания "подполковник финансовой милиции", запретом работы в правоохранительных органах в течение пяти лет.



Журавлев обвиняется по ч. 1 ст. 209 УК, ч. 5 ст. 16 и ч. 1 ст. 431 УК, ч. 2 ст. 209 УК, ч. 5, 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 УК (мошенничество, подстрекательство и пособничество в даче взятки).



В ходе прений 13 июля гособвинение просило суд приговорить Лемеша к четырем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима, с запретом занимать организационно-распорядительные должности в течение пяти лет. Журавлева — к четырем годам лишения свободы с лишением звания "подполковник финансовой милиции", запретом работы в правоохранительных органах в течение пяти лет.



Суд постановил взыскать в качестве необоснованно полученной выгоды с Лемеша порядка 900 рублей, с Журавлева — 2.000. В случае невыполнения этого решения в течение месяца у последнего в доход государства будут конфискованы деньги, машина, квартира, гараж.



Обвиняемые могут обжаловать приговор в Минском городском суде через суд Фрунзенского района.



Ни Лемеш, ни Журавлев виновными себя не признали. Заявили в суде, что их оговорили.



Как ранее сообщала Генеральная прокуратура Беларуси, первый фигурант с июля 2015 по апрель 2017 года за неоднократное получение взяток принимал решения о распределении разрешений РФ на проезд грузовых транспортных средств, в том числе из резерва, а также о выдаче аналогичных разрешений Казахстану сверх определенного количества. Он обвиняется в том, что в пять приемов получил в качестве взяток от представителей частных компаний 350 долларов, другие ценности на общую сумму 890 рублей. Покушался на получение еще 50 долларов.



Второй фигурант, как сообщала Генпрокуратура, для личного обогащения использовал доверительные отношения с директором и учредителем частного предприятия. Зная о потребности в получении разрешений на международные автомобильные перевозки по территории РФ, неоднократно предлагал последним передавать через третье лицо по 100 долларов в качестве взяток должностным лицам Транспортной инспекции. Как утверждают следствие и обвинение, обманным путем обвиняемый в шесть приемов завладел 600 долларами. Он же покушался на получение от заинтересованного лица еще 100 долларов.

