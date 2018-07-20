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Дата распечатки: 20.07.2018 19:18
 
20.07.2018 18:15 Политика, Безопасность

В Минске пройдет международная конференция по борьбе с терроризмом

Минск, 20 июля. В Минске 9—10 октября пройдет международная конференция "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху".

Вопросы организации и проведения мероприятия, включая детали участия в ней представителей Контртеррористического комитета ООН (КТК), обсудили 19 июля в ходе встречи в Нью-Йорке постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков и помощник генерального секретаря, исполнительный директор исполнительного директората КТК Мишель Конинкс, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Беларусью и ООН в сфере борьбы с терроризмом, отметили положительный опыт взаимодействия страны с КТК, в частности проведение совместного тематического мероприятия по борьбе с терроризмом в киберпространстве на полях прошедшей в июне 2018 года конференции глав контртеррористических органов государств — членов ООН.

Отдельное внимание было уделено обзору КТК по выполнению Беларусью резолюций Совета безопасности ООН, касающихся борьбы с терроризмом, и рекомендациям комитета по результатам обзора.

Контртеррористический комитет ООН был учрежден в связи с совершенными в США 11 сентября 2001 года террористическими актами. Состоит из 15 государств — членов Совета безопасности ООН и осуществляет контроль за соблюдением резолюций Совбеза в области борьбы с терроризмом. В своей деятельности КТК опирается на исполнительный директорат, который выполняет стратегические решения и проводит экспертную оценку ситуации в государствах — членах ООН.
Андрей Середа, БелаПАН.

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