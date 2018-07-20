В Березинском районе задержана группа подозреваемых в серии краж аккумуляторов с сельхозтехники

Минск, 20 июля. Задержана группа подозреваемых в серии краж аккумуляторов с сельхозтехники.



Как сообщил начальник управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома Александр Копишев, группа специализировалась на хищениях с территорий мехдворов. Объекты посягательств — аккумуляторные батареи сельхозмашин. Действовали злоумышленники в Березинском и Червенском районах Минской области, Брестской и Гродненской областях.



Кражи аккумуляторных батарей на территории Березинского и Червенского районов стали фиксировать более трех месяцев назад. Почерк преступников позволил сделать вывод, что к хищениям имеют отношения одни и те же люди. С учетом актуальности качественного проведения сельскохозяйственных работ и исправности техники сотрудники уголовного розыска Минской области уделяли повышенное внимание раскрытию данных краж.



Комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил задержать трех человек непосредственно после совершения очередного хищения. 19 июля около 4 часов на 87-м километре автодороги М-4, вблизи деревни Хутор Червенского района, сотрудники уголовного розыска УВД, оперативно-поискового отряда УВД при силовой поддержке бойцов областного ОМОН и содействии ГАИ задержали "Ситроен-Ксантию". В автомашине находились 27-летний и 22-летний ранее судимые жители Червенского района, родные братья, и 27-летний ранее судимый житель Пружанского района Брестской области.



В ходе осмотра автомашины были обнаружены четыре аккумулятора: два от комбайна и два от погрузчика. Они были похищены менее часа назад с сельскохозяйственной техники на территории мехдвора в деревне Лешница Березинского района.



Подозреваемые водворены в ИВС Березинского РОВД.



У сотрудников уголовного розыска есть основания полагать, что группа имеет непосредственное отношение еще как минимум к пяти кражам, совершенным на территории Минской области, и трем хищением, совершенным в Брестской и Гродненской областях.



По имеющейся предварительной информации, подозреваемые действовали исключительно в ночное время. Ориентировались на мехдворы тех хозяйств, куда можно было без особых трудностей проникнуть и где охрана, по их мнению, работала не особенно бдительно. Как правило, за один раз разукоплектовывали несколько единиц сельскохозяйственной техники. После хищения аккумуляторные батареи сдавали скупщикам. За каждую получали порядка 50 рублей.



В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело.