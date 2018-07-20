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Дата распечатки: 20.07.2018 20:46
 
20.07.2018 18:55 Общество, Политика

Лебедев: Сотрудничество в обеспечении безопасности и противодействии преступности — один из приоритетов интеграционного процесса

Минск, 20 июля. Сотрудничество в обеспечении безопасности и противодействии преступности неизменно является одной из приоритетных областей интеграционного процесса, заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в обращении к участникам состоявшегося 20 июля в Баку заседания Совета министров внутренних дел стран Содружества.

"Благодаря общим усилиям наших стран в Содружестве на данном направлении обеспечивается комплексный подход, сложилась и совершенствуется организационно-правовая система, внедряются в практику адекватные современным требованиям формы партнерства", — отметил Лебедев.

В несомненный актив СМВД он отнес его продуктивное участие в реализации решения Совета глав государств от 16 сентября 2016 года об адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям.

Несмотря на общее сокращение преступности, отметил Лебедев, в странах СНГ увеличивается количество киберпреступлений, вырос удельный вес преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков. Особую опасность, по его мнению, представляет международный терроризм, возможности которого наращиваются за счет связей с транснациональной преступностью, распространения идеологии экстремизма и привлечения новых сторонников при помощи информационных технологий.

В этих условиях, подчеркнул Лебедев, крайне важно повышать уровень координации сотрудничества министерств внутренних дел, улучшать их оперативные и технические возможности, совершенствовать аналитическую работу, обмен информацией и профессиональным опытом.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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