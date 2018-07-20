Посол Беларуси обсудил с главой МИД Узбекистана подготовку мероприятий по развитию двустороннего политического диалога

Минск, 20 июля. Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич 20 июля встретился с министром иностранных дел этой страны Абдулазизом Камиловым.



Как сообщает пресс-служба МИД, рассмотрен ход подготовки мероприятий в рамках развития белорусско-узбекского политического диалога, в том числе на высшем уровне. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил положительную динамику взаимодействия между двумя странами и отсутствие проблемных вопросов в двусторонней повестке.



"Стороны согласовали подходы в отношении предстоящего очередного заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан в Ташкенте", — сообщает пресс-служба.



Обсуждены также "перспективы активизации работы по расширению договорно-правовой базы белорусско-узбекских отношений".