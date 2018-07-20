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Дата распечатки: 20.07.2018 20:46
 
20.07.2018 19:03 Безопасность

Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в АрМИ‑2018

Минск, 20 июля. Для участия в международном конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод" в рамках Армейских международных игр в Псков (Россия) прибыла сборная команда сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, конкурс "Десантный взвод" пройдет с 28 июля по 9 августа в Псковской области на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ Струги Красные. В состязаниях примут участие команды из Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, России, Судана и ЮАР.
БелаПАН.

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