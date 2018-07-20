Следователи работают под Дзержинском, на месте ДТП, в котором погибли два человека

Минск, 20 июля. Следственно-оперативная группа работает в Дзержинском районе на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ на месте ДТП, в котором два человека погибли, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.



Следователи Дзержинского РОСК совместно с сотрудниками ГАИ, экспертами проводят неотложные следственные действия, работают с участниками происшествия, очевидцами, фиксируют следы, объекты, имеющие значения для установления обстоятельств аварии.



По предварительной информации, ДТП произошло днем 20 июля. "Фольксваген-Пассат" столкнулся с микроавтобусом "Форд-Транзит".