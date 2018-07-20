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Дата распечатки: 20.07.2018 20:46
 
20.07.2018 19:14 Общество

Следователи работают под Дзержинском, на месте ДТП, в котором погибли два человека

Минск, 20 июля. Следственно-оперативная группа работает в Дзержинском районе на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ на месте ДТП, в котором два человека погибли, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи Дзержинского РОСК совместно с сотрудниками ГАИ, экспертами проводят неотложные следственные действия, работают с участниками происшествия, очевидцами, фиксируют следы, объекты, имеющие значения для установления обстоятельств аварии.

По предварительной информации, ДТП произошло днем 20 июля. "Фольксваген-Пассат" столкнулся с микроавтобусом "Форд-Транзит".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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