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Дата распечатки: 20.07.2018 20:46
 
20.07.2018 19:28 Общество, Экономика, Безопасность

Главы МЧС стран СНГ договорились актуализировать реестр формирований, выделяемых в состав корпуса сил Содружества для ликвидации последствий ЧС

Минск, 20 июля. Члены Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям на заседании в Минске 20 июля обменялись мнениями по актуальным вопросам в сфере ликвидации ЧС природного и техногенного характера, одобрили в основном проект положения о секретариате межгоссовета по ЧС и решили внести проект документа для утверждения на следующем заседании.

Обсудив информацию о деятельности совета в 2017—2018 годах и мерах по совершенствованию сотрудничества, участники заседания предложили актуализировать реестр формирований, выделяемых от стран Содружества в состав корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и решили организовать в 2019 и 2020 годах две конференции по подготовке учений корпуса.

Рассмотрен ход реализации плана-графика контрольных проверок взаимного оповещения государств СНГ о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 2018 год и утвержден аналогичный план-график на 2019 год.

Члены совета обсудили также деятельность двух базовых организаций государств — участников СНГ: в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и по обучению кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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