В пункте пропуска "Лоша" будут производиться строительные работы, предупреждает Госпогранкомитет

Минск, 20 июля. Трудности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Лоша" могут возникнуть в ближайшее время.



Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, в период с 21 июля по 19 августа в международном автодорожном пункте пропуска "Лоша" будут производиться строительно-монтажные работы на полосах движения транспортных средств. В связи с этим будет частично ограниченно дорожное движение.



Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.