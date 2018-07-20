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Дата распечатки: 20.07.2018 20:46
 
20.07.2018 19:59 Общество

В пункте пропуска "Лоша" будут производиться строительные работы, предупреждает Госпогранкомитет

Минск, 20 июля. Трудности с пересечением белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Лоша" могут возникнуть в ближайшее время.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, в период с 21 июля по 19 августа в международном автодорожном пункте пропуска "Лоша" будут производиться строительно-монтажные работы на полосах движения транспортных средств. В связи с этим будет частично ограниченно дорожное движение.

Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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