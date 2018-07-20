В Пинском районе задержаны трое нелегалов из Алжира с паспортами футбольных болельщиков

Минск, 20 июля. Троих граждан Алжира задержали пограничники в Пинском районе (Брестская область).



Как сообщает Государственный пограничный комитет, около полуночи неподалеку от населенного пункта Жидче, на автодороге Пинск — Невель, пограничный наряд остановил автомобиль "БМВ" под управлением 30-летнего пинчанина, который перевозил троих пассажиров. Позже выяснилось, что это граждане Алжира.



Иностранцы пытались незаконно попасть в Украину, а затем в Европу с целью поиска лучших условий жизни. У алжирцев помимо документов, удостоверяющих личность, при себе были паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу, который недавно завершился в России.



В отношении правонарушителей начат административный процесс за покушение на пересечение границы и нарушение пограничного режима. Иностранцам грозит депортация из Беларуси и штраф.