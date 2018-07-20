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Дата распечатки: 20.07.2018 22:33
 
20.07.2018 21:27 Экономика

Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии готовых к употреблению белорусских салатов

Минск, 20 июля. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявило карантинного вредителя в партии готовых к употреблению салатов белорусского производства, сообщает пресс-служба ведомства.

20 июля при проведении выборочного мониторинга в ППУ "Красная Горка" специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в партии салата "Спинатти", произведенного ООО "Производственная компания "Салатория" (Минская область), ввозимого под видом консервированной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС 2005), выявили карантинный организм. Ветеринарная лаборатория провела исследование и сообщила, что партия весом 805 кг заражена западным калифорнийским (цветочным) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

Ранее управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уже высказывало озабоченность в связи с поставками с территории Беларуси растительной продукции, заявленной как прошедшая обработку и готовая к употреблению.

При этом и нынешняя, и предыдущая партии не сопровождались фитосанитарными сертификатами и не подлежали контролю со стороны ведомства, поскольку в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза классифицировались как готовые к употреблению (овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные).

Как отмечают в надзорном ведомстве, задержанная сегодня партия при производстве должна была пройти определенную обработку, однако выявление в ней карантинного вредителя говорит об обратном.

"Это обстоятельство указывает на попытки недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, меняя код ТН ВЭД, ввозить в Российскую Федерацию подкарантинную продукцию, минуя фитосанитарный контроль", — заявляет ведомство.

После проведения административного расследования и выяснения всех обстоятельств будет принято решение о судьбе груза.
Андрей Середа, БелаПАН.

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