Россельхознадзор выявил карантинного вредителя в партии готовых к употреблению белорусских салатов

Минск, 20 июля. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявило карантинного вредителя в партии готовых к употреблению салатов белорусского производства, сообщает пресс-служба ведомства.



20 июля при проведении выборочного мониторинга в ППУ "Красная Горка" специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в партии салата "Спинатти", произведенного ООО "Производственная компания "Салатория" (Минская область), ввозимого под видом консервированной продукции (код ТН ВЭД ЕАЭС 2005), выявили карантинный организм. Ветеринарная лаборатория провела исследование и сообщила, что партия весом 805 кг заражена западным калифорнийским (цветочным) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).



Ранее управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уже высказывало озабоченность в связи с поставками с территории Беларуси растительной продукции, заявленной как прошедшая обработку и готовая к употреблению.



При этом и нынешняя, и предыдущая партии не сопровождались фитосанитарными сертификатами и не подлежали контролю со стороны ведомства, поскольку в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза классифицировались как готовые к употреблению (овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные).



Как отмечают в надзорном ведомстве, задержанная сегодня партия при производстве должна была пройти определенную обработку, однако выявление в ней карантинного вредителя говорит об обратном.



"Это обстоятельство указывает на попытки недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, меняя код ТН ВЭД, ввозить в Российскую Федерацию подкарантинную продукцию, минуя фитосанитарный контроль", — заявляет ведомство.



После проведения административного расследования и выяснения всех обстоятельств будет принято решение о судьбе груза.