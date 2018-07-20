Обзор важнейших событий 20 июля 2018 года

Минск, 20 июля. В ДТП в Украине погибли пять граждан Беларуси, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла около четырех часов утра возле поселка Кривое Озеро (Николаевская область). По информации украинской полиции, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz перевозил 17 пассажиров по маршруту Одесса — Гомель и не справился с управлением. В результате произошло столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем. Все погибшие уже опознаны. Трое пострадавших продолжают оставаться в реанимации, девятеро находятся в хирургическом отделении Кривоозерской центральной районной больницы.



Владелец ресторанного комплекса "Поедем поедим" вблизи Куропат Леонид Зайдес на встрече с журналистами завил, что не намерен его закрывать, как и переносить в другое место. "Мы пытались найти общий язык и решение, которое пойдет на пользу обществу, — сказал бизнесмен. — Мы были готовы сесть за круглый стол и вели переговоры об этом с людьми, взявшими на себя ответственность за пикетирование ресторана и все действия, в том числе и незаконные, которые предпринимали пикетирующие за это время". По его словам, когда договоренность о проведении круглого стола с протестующими была фактически достигнута, "определенные силы пошли на эскалацию конфликта". "Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз и фактического шантажа. Но с шантажистами, как известно, никто в мире переговоров не ведет. Поэтому никаких контактов с людьми, сознательно разжигающими этот конфликт и не ищущими решения, больше не будет, — заявил Зайдес. — С людьми, которые сейчас поливают меня, сотрудников и посетителей грязью, бросаются под автомобили, пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде". При этом Зайдес заявил о готовности взаимодействия "со всеми здравомыслящими активистам, общественными организациями и политическими партиями, которые нацелены на решение конфликтного вопроса", а также о готовности владельцев ресторана "взять на себя ответственность за создание в Куропатах мемориала".



Бойкот заведений Леонида Зайдеса, в первую очередь ресторанного комплекса "Поедем поедим", будет продолжен, сообщили участники оргкомитета по защите Куропат, комментируя сегодняшние заявления бизнесмена. "Ничего нового в его заявлениях нет. Никаких осмысленных предложений я не услышал", — заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Поэтому, отметил он, дежурство возле входа в комплекс будет продолжаться. "Нам также не о чем разговаривать с Зайдесом", — сказал политик. Тем временем, по данным правозащитников, суд Центрального района Минска оштрафовал защитников Куропат за раздачу листовок в совокупности на 155 базовых величин.



Дело об убийстве Павла Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями, заявил председатель Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Киеве на брифинге в связи с двухлетней годовщиной гибели журналиста. По его словам, следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, "но пока ее не идентифицировало". Он отметил, что оперативники проработали более трех тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий. "В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", — сказал Аброськин. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что не может рассказать больше, потому что у него нет на это разрешения следователя.



Александр Лукашенко в ходе совещания одобрил проект указа о внедрении нового механизма финансового оздоровления проблемных предприятий АПК. Проект позволит организациям АПК входить в специальный режим финансового оздоровления без применения судебных процедур. Соответствующими полномочиями наделят председателей райисполкомов. Как сообщил журналистам по итогам совещания вице-премьер Михаил Русый, глава государства поддержал предложения, наработанные местными органами власти, госуправления и судебной властью. "В самое короткое время проект указа будет доработан, — заявил Русый. — Местным органам власти, хозяйствующим субъектам и инвесторам мы даем хороший инструментарий для того, чтобы вовлекать в оборот неэффективные хозяйства. Это механизм, как разумно провести стратегию и договориться с кредиторами, чтобы, не привлекая каких-то дополнительных средств, за счет реструктуризации, пролонгации мировых соглашений, создать эффективные комплексы, которые начнут зарабатывать и рассчитываться".