Макей и глава правительства Латвии обсудили новый план экономического сотрудничества

Минск, 20 июля. Новый план экономического сотрудничества обсуждался на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом 20 июля в Риге, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



Рабочий визит Макея в Латвию состоялся 19—20 июля.



На встрече Макей и Кучинскис обсудили "вопросы выполнения договоренностей", достигнутых в ходе визита руководителя латвийского правительства в Беларусь в феврале 2018 года. Макей проинформировал о завершении процедуры согласования плана мероприятий белорусского и латвийского правительств по основным направлениям сотрудничества на среднесрочную перспективу, который охватывает различные сферы двустороннего взаимодействия, включая экономику и торговлю, промышленность, экологию и природопользование, региональное сотрудничество, туризм, науку.



"Отмечена важность выработки практических мер по реализации плана в ходе очередного заседания белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, запланированного на 6 сентября 2018 года в Риге, — говорится в сообщении. — В качестве перспективного направления работы выделена сфера информационно-коммуникационных технологий. Обсуждены меры по более активной реализации потенциала сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе с использованием возможностей индустриального парка "Великий камень".



Сегодня Макей также провел переговоры с заместителем председателя сейма Латвии Гундарсом Даудзе, во время которых отмечено "большое значение последовательной активизации и повышения уровня контактов между парламентами двух стран для развития двусторонних отношений". Подчеркнута важность налаженного регулярного взаимодействия на уровне председателей парламентских комиссий по безопасности, международным делам, экономике, дана высокая оценка деятельности депутатских групп по сотрудничеству, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.



9 июля Макей встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. "Руководители внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали продолжение традиции проведения ежегодных встреч поочередно в Риге и Минске. Отмечено отсутствие проблемных моментов в отношениях между Беларусью и Латвией. Основной акцент сделан на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере" — отмечается в сообщении пресс-службы.



Макей подчеркнул важность сохранения и наращивания динамики активных контактов отраслевых министерств и ведомств, в том числе министерств обороны и правоохранительных структур. Он также изложил позицию Беларуси по основным вопросам региональной и международной повестки дня. "Состоялся обмен мнениями по чувствительным вопросам отношений Беларуси и Европейского союза. Обсуждена тематика взаимодействия с НАТО. Ринкевичс информировал об итогах состоявшегося 11—12 июля в Брюсселе саммита альянса. Макей изложил позицию Беларуси в отношении активизации деятельности НАТО в соседних странах. Акцентирована важность обеспечения транспарентности в военной сфере в целях укрепления стабильности и безопасности в регионе", — подчеркивается в релизе.



Министр иностранных дел Беларуси посетил Латвийскую национальную библиотеку и передал книгу "одного из основателей белорусской детской литературы" Янки Мавра, который родился 135 лет назад в латвийском городе Лиепая. Макей посетил фонд редких книг, связанных с Беларусью, ознакомился с выставкой латвийских национальных костюмов, приуроченной к 100-летию независимости Латвии. "Министр отметил важность продолжения взаимодействия между национальными библиотеками двух стран, которые вносят значимый вклад в развитие двустороннего сотрудничества в сфере культуры", — говорится в сообщении.



Макей также посетил ряд латвийских предприятий, занятых в сферах строительства комплексных производственных объектов и недвижимости, обслуживания авиационной техники, информационно-коммуникационных технологий.