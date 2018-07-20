20.07.2018 08:17 Фото
Футболисты минского "Динамо" вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
Футболисты минского "Динамо" вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.
19 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда команда Сергея Гуренко проиграла на своем поле ирландскому "Дерри Сити" — 1:2 (Сачивко, 28 — Рой, 7, Хэйл, 75), но была сильнее по сумме двух встреч благодаря победе на выезде — 2:0.
19 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда команда Сергея Гуренко проиграла на своем поле ирландскому "Дерри Сити" — 1:2 (Сачивко, 28 — Рой, 7, Хэйл, 75), но была сильнее по сумме двух встреч благодаря победе на выезде — 2:0.