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Дата распечатки: 20.07.2018 09:45
 
20.07.2018 08:17 Фото

Футболисты минского "Динамо" вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

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Футболисты минского "Динамо" вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

19 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда команда Сергея Гуренко проиграла на своем поле ирландскому "Дерри Сити" — 1:2 (Сачивко, 28 — Рой, 7, Хэйл, 75), но была сильнее по сумме двух встреч благодаря победе на выезде — 2:0.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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