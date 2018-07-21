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Дата распечатки: 21.07.2018 10:31
 
21.07.2018 09:12 Общество

Девять белорусских граждан, пострадавших в ДТП в Николаевской области, выехали на родину

Минск, 21 июля. Девять белорусских граждан, пострадавших в ДТП в Николаевской области, вечером 20 июля выехали на родину, сообщила спикер местной полиции Елена Бережная в социальной сети "Фейсбук".

Авария, в которой погибли пять белорусов и 12 получили травмы различной степени тяжести, произошла 20 июля около 4.00 возле поселка Кривое Озеро (Николаевская область). По информации украинской полиции, водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц" перевозил 17 пассажиров по маршруту Одесса — Гомель и не справился с управлением. В результате произошло столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.

42-летний водитель грузовика задержан. Следователи выясняют, почему он остановился на проезжей части и не принял всех предписываемых Правилами дорожного движения мер безопасности во время аварийной остановки.

Все погибшие и пострадавшие в ДТП на трассе Одесса — Гомель в Украине белорусы установлены, сообщил БелаПАН пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Трое пострадавших были помещены в реанимацию, девять — в хирургическое отделение Кривоозерской центральной районной больницы.

Для родственников погибших и пострадавших полиция Украины открыла горячую телефонную линию: +380-512-53-11-13.
БелаПАН.

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