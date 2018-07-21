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Дата распечатки: 21.07.2018 12:02
 
21.07.2018 11:02 Политика

ЛДП заявила о нежелании вступать в союзы и коалиции на парламентских и президентских выборах

Минск, 21 июля. На предстоящих парламентских и президентских выборах Либерально-демократическая партия не будет вступать "ни в один союз или коалицию", говорится в распространенном 21 июля сообщении центрального аппарата партии.

"Мы самодостаточны и не видим близких нам сил, — подчеркивается в документе. — Мы будем жестко и последовательно выступать в защиту национальных интересов страны, Суверенитета, Независимости с большой буквы. Мы сделаем все, чтобы в стране не произошло раскола на правах и левых, националистов и сторонников интеграции. Мы выступаем как единственная правоцентристская партия страны".

О своей программе и планах ЛДП намерена сообщить в сентябре. "Уже сейчас мы говорим, что примем участие в президентских выборах, в парламентской компании, выставив 110 кандидатов в депутаты, выдвинув кандидатов в каждом округе страны! Мы представим команду молодых, новых успешных людей, готовых изменить страну", — заявляют в партии.

На предыдущих парламентских выборах ЛДП получила одно место (заместитель председателя Анатолий Хищенко). В Совете Республики заседает лидер партии Сергей Гайдукевич.
БелаПАН.

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