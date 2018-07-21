21.07.2018 14:18 Общество
В БГУ проходные баллы на некоторые бюджетные специальности выросли до рекордного уровня
Минск, 21 июля. В Белорусском государственном университете проходные баллы на некоторые бюджетные специальности выросли до рекордного уровня, сообщила пресс-служба вуза.
Итоги первого заседания приемной комиссии по зачислению показали, что самые высокие баллы на факультете международных отношений. На специальность "мировая экономика" проходной балл составил 387 из возможных 400 (+16 по сравнению с прошлым годом).
На специальность "лингвострановедение" проходной балл также вырос и составил 383 (в 2017 году — 381). Нелегко было поступить и на традиционно престижные специальности "международное право" (382 балла) и "международные отношения" (383).
Желающие поступить на специальность "менеджмент (направление — менеджмент в сфере международного туризма)" должны были набрать 377 баллов (+11).
Высокие проходные баллы были также по специальности "таможенное дело" — 372 (359).
На факультет радиофизики и компьютерных технологий проходной балл снизился по сравнению с прошлым годом на 19 до 265. На отдельные специальности проходные баллы составили: "компьютерная безопасность (направление — радиофизические методы и программно-технические средства)" — 317 (без изменения); "прикладная информатика (направление — информационные технологии телекоммуникационных систем)" — 310 (309); "радиофизика" — 278 (295); "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" — 283 (290); "физическая электроника" — 265 (284).
На факультет прикладной математики проходной балл также ниже прошлогоднего — 327 (335). "Прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)" — 371 (372); "информатика" — 364 (360); "компьютерная безопасность (направление — математические методы и программные системы)" — 356 (352); "прикладная математика" — 340 (341); "экономическая кибернетика" — 327 (335).
На 49 пунктов упал проходной балл по объединенному конкурсу на специальности факультета философии и социальных наук — 296. Специальности: "социальные коммуникации" — 355 (-10); "социология" — 298 (-47); "философия" — 296 (-49).
Проходной балл на "психологию" практически не изменился — 326 (325), на "социальную работу" — вырос с 263 до 274.
На 63 пункта снизился престиж специальности "теология" Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла. Походной балл составил 163.
Итоги первого заседания приемной комиссии по зачислению показали, что самые высокие баллы на факультете международных отношений. На специальность "мировая экономика" проходной балл составил 387 из возможных 400 (+16 по сравнению с прошлым годом).
На специальность "лингвострановедение" проходной балл также вырос и составил 383 (в 2017 году — 381). Нелегко было поступить и на традиционно престижные специальности "международное право" (382 балла) и "международные отношения" (383).
Желающие поступить на специальность "менеджмент (направление — менеджмент в сфере международного туризма)" должны были набрать 377 баллов (+11).
Высокие проходные баллы были также по специальности "таможенное дело" — 372 (359).
На факультет радиофизики и компьютерных технологий проходной балл снизился по сравнению с прошлым годом на 19 до 265. На отдельные специальности проходные баллы составили: "компьютерная безопасность (направление — радиофизические методы и программно-технические средства)" — 317 (без изменения); "прикладная информатика (направление — информационные технологии телекоммуникационных систем)" — 310 (309); "радиофизика" — 278 (295); "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" — 283 (290); "физическая электроника" — 265 (284).
На факультет прикладной математики проходной балл также ниже прошлогоднего — 327 (335). "Прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)" — 371 (372); "информатика" — 364 (360); "компьютерная безопасность (направление — математические методы и программные системы)" — 356 (352); "прикладная математика" — 340 (341); "экономическая кибернетика" — 327 (335).
На 49 пунктов упал проходной балл по объединенному конкурсу на специальности факультета философии и социальных наук — 296. Специальности: "социальные коммуникации" — 355 (-10); "социология" — 298 (-47); "философия" — 296 (-49).
Проходной балл на "психологию" практически не изменился — 326 (325), на "социальную работу" — вырос с 263 до 274.
На 63 пункта снизился престиж специальности "теология" Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла. Походной балл составил 163.