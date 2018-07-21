В БГУ проходные баллы на некоторые бюджетные специальности выросли до рекордного уровня

Минск, 21 июля. В Белорусском государственном университете проходные баллы на некоторые бюджетные специальности выросли до рекордного уровня, сообщила пресс-служба вуза.



Итоги первого заседания приемной комиссии по зачислению показали, что самые высокие баллы на факультете международных отношений. На специальность "мировая экономика" проходной балл составил 387 из возможных 400 (+16 по сравнению с прошлым годом).



На специальность "лингвострановедение" проходной балл также вырос и составил 383 (в 2017 году — 381). Нелегко было поступить и на традиционно престижные специальности "международное право" (382 балла) и "международные отношения" (383).



Желающие поступить на специальность "менеджмент (направление — менеджмент в сфере международного туризма)" должны были набрать 377 баллов (+11).



Высокие проходные баллы были также по специальности "таможенное дело" — 372 (359).



На факультет радиофизики и компьютерных технологий проходной балл снизился по сравнению с прошлым годом на 19 до 265. На отдельные специальности проходные баллы составили: "компьютерная безопасность (направление — радиофизические методы и программно-технические средства)" — 317 (без изменения); "прикладная информатика (направление — информационные технологии телекоммуникационных систем)" — 310 (309); "радиофизика" — 278 (295); "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" — 283 (290); "физическая электроника" — 265 (284).



На факультет прикладной математики проходной балл также ниже прошлогоднего — 327 (335). "Прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)" — 371 (372); "информатика" — 364 (360); "компьютерная безопасность (направление — математические методы и программные системы)" — 356 (352); "прикладная математика" — 340 (341); "экономическая кибернетика" — 327 (335).



На 49 пунктов упал проходной балл по объединенному конкурсу на специальности факультета философии и социальных наук — 296. Специальности: "социальные коммуникации" — 355 (-10); "социология" — 298 (-47); "философия" — 296 (-49).



Проходной балл на "психологию" практически не изменился — 326 (325), на "социальную работу" — вырос с 263 до 274.



На 63 пункта снизился престиж специальности "теология" Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла. Походной балл составил 163.