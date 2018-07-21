Главы Минспорта и БФФ обсудили снижение посещаемости чемпионата и отсутствие прогресса сборной

Минск, 21 июля. Снижение посещаемости национального чемпионата стало одной из тем совещания руководства Министерства спорта и туризма и Белорусской федерации футбола 20 июля.



"Прослеживается недостаточная работа маркетинговых служб федерации, клубов, работников Министерства спорта и туризма. Важно активнее использовать современные технологии, а также возможности средств массовой информации, социальных сетей", — заявил министр Сергей Ковальчук, слова которого приводит пресс-служба ведомства.



Он также напомнил, что в соответствии с законодательством, федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, включенные в соответствующий реестр, осуществляют свою деятельность во взаимодействии с Минспорта.



"Мы все выполняем общие задачи, которые заключаются в создании условий для занятий спортом, подготовке и воспитании физически крепких, трудолюбивых, умных и квалифицированных спортсменов, достижении ими высоких результатов", — подчеркнул Ковальчук.



Он отметил, что государство уделяет большое внимание развитию футбола. В частности, действует указ президента, в соответствии с которым 23 футбольных клуба, участвующих в различных лигах чемпионата, получают поддержку. В 2011—2015 годах действовала государственная программа развития футбола, которая "в определенной мере" позволила укрепить материально-техническую базу футбола и обеспечить подготовку спортивного резерва сборных команд.



Вместе с тем ряд мероприятий госпрограмм (строительство и реконструкция спортивных сооружений) не был выполнен в связи с недостаточным финансированием за счет средств местных бюджетов.



По информации председателя БФФ Сергея Румаса, за последние семь лет удалось утроить количество искусственных полей: "Если в 2011-м было восемь полей с искусственным покрытием, то сегодня 21 поле, еще три строятся. Уже есть 140 мини-площадок для занятий футболом, в ближайшее время их количество должно увеличится еще на сотню. Возведено современное, многофункциональное здание Академии футбола, где созданы все условия для организации учебно-тренировочного процесса".



"Вместе с тем результаты выступления прежде всего национальной команды пока оставляют желать лучшего", — сказал Румас.



Собравшиеся напомнили, что белорусские футболисты еще ни разу не смогли пробиться в финальные этапы чемпионатов Европы и мира, а в последнем отборочном цикле планетарного первенства заняли последнее место в группе. В рейтинге ФИФА национальная команда занимает лишь 78-е место, хотя был период (февраль 2011 года), когда она была на 36-й позиции. Лучшим достижением отечественного футбола остается 10-е место на ХХХ летних Олимпийских играх 2012 года, "после чего качественного прорыва, увы, не случилось".



Участники совещания отметили, что, несмотря на принимаемые меры по повышению уровня подготовки тренерского состава (налажена система проведения обучающих курсов, семинаров, практических занятий и стажировок), есть определенные недостатки. По словам Румаса, зачастую занятия по футболу в школах и вузах ведутся на невысоком методическом уровне. Он предложил доплачивать учителям и преподавателям, которые будут регулярно подтверждать свою высокую профессиональную квалификацию.



Собравшиеся согласились с тем, что Белорусский государственный университет физической культуры должен стать главным научно-методическим центром, который обязан уже в ближайшее время разработать учебные пособия и практические рекомендации по преподаванию того или иного вида спорта, в том числе футбола. Помощь профессорско-преподавательскому составу профильного вуза должны оказать специалисты федераций, клубов, а также Министерства спорта и туризма.



В дискуссии, которая, по сведениям БелаПАН, порой шла на повышенных тонах, также приняли участие первый вице-президент Национального олимпийского Андрей Асташевич, генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик, главные тренеры национальной команды Игорь Криушенко и молодежной сборной Людас Румбутис.