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Дата распечатки: 22.07.2018 14:00
 
22.07.2018 12:58 Общество, Экономика

Белоруская сторона ведет переговоры с Федеральным агентством по туризму России о сроках возврата гражданам Беларуси денег за путевки "Натали Турс"

Минск, 22 июля. Белорусская сторона ведет переговоры с Федеральным агентством по туризму России о возврате денежных средств гражданам Беларуси по аннулированным путевкам компании "Натали Турс", сообщил 21 июля в эфире ОНТ заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

"В России в этом году произошел ряд катаклизмов на туристическом рынке, обанкротились очень крупные туроператоры. Что касается конкретно Беларуси, больше всего нас затронула ситуация с "Натали Турс", которая не обанкротилась и ее глава заявил о том, что они собираются продолжать свою деятельность. Но в то же время остается нерешенным вопрос о возврате денежных средств", — сказал Грицкевич.

Он сообщил, что с Федеральным агентством по туризму РФ белорусская сторона ведет переговоры "о конкретных графиках возврата денежных средств" белорусским туристам по аннулированным турам.

Российский туроператор "Натали Турс" сообщил об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. 4 июля компания официально объявила, что не может выполнять обязательства по турпоездкам и аннулирует заказы с 4 июля по 30 сентября включительно. Как сообщалось, пострадало около 400 белорусских туристов, которые купили путевки у "Натали Турс".
Андрей Середа, БелаПАН.

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