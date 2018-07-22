Белорусский фильм "Хрусталь" удостоен Гран-при Одесского международного кинофестиваля

Минск, 22 июля. Белорусский художественный фильм "Хрусталь" удостоен Гран-при 9-го Одесского международного кинофестиваля.



"Золотой Дюк" и 10 тысяч евро были вручены режиссеру ленты Дарье Жук 21 июля на церемонии закрытия кинофестиваля в Одесском театре оперы и балета.



В основном конкурсе фестиваля в этом году было представлено 12 картин из разных стран, среди которых участники Каннского, Берлинского и других кинофестивалей.



"Эта награда очень много значит для меня, это мой первый фильм. Это огромный подарок и честь для моей команды и, самое главное, прорыв для нашей небольшой страны, которая находится рядом и фильмы которой редко попадают на фестивали международного масштаба", — сказала на церемонии Дарья Жук.



Как сообщает центр визуальных и исполнительских искусств "Арт Корпорейшн", действие фильма "Хрусталь" происходит в Беларуси в 1990-х годах. Девушка-диджей Веля мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке.



"Хрусталь" снят совместно кинокомпаниями Беларуси, США, Германии и России. Мировая премьера состоялась 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах (Чехия). Картина была удостоена высокой оценки зарубежных критиков и продолжает получать приглашения на международные кинофестивали. Также фильм был выбран белорусским оскаровским комитетом для выдвижения на премию Американской киноакадемии.



В Беларуси "Хрусталь" выйдет на экраны 30 августа.



Одесский международный кинофестиваль — один из самых значимых кинофорумов Восточной Европы и крупнейшее кинособытие Украины. Фестиваль ежегодно собирает более ста тысяч зрителей и множество иностранных гостей, в том числе звезд. Гостями фестиваля в разные годы были актеры Джон Малкович, Изабель Юппер, режиссеры Даррен Аронофски, Агнешка Холланд и другие ключевые фигуры современного кино. В этом году приз фестиваля за вклад в киноискусство был вручен британской актрисе Жаклин Биссет.