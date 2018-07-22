В Бобруйске задержан подозреваемый в убийстве двух молодых женщин

Минск, 22 июля. В Бобруйске задержан подозреваемый в двойном убийстве.



Как сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома, 20 июля в 7.00 в бобруйскую милицию позвонила девушка, которая просила помощи. Она сообщила, что вместе с подругой закрылась в ванной комнате квартиры в доме по улице Лынькова, куда пытается проникнуть неизвестный. Точного адреса она не назвала, сообщив только номер квартиры, как позже оказалось — ошибочный.



Личный состав управления внутренних дел Бобруйского горисполкома был поднят по тревоге. Сотрудниками милиции была проделана масштабная работа по проверке поступившего сообщения — осуществлялась отработка всех многоквартирных жилых домов по улице Лынькова и прилегающей к ней территории, проверялись увеселительные заведения, изучались записи камер видеонаблюдения.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 26-летняя бобруйчанка вместе с 27-летней знакомой отдыхали в кафе, где познакомились с мужчиной, с которым затем уехали на такси.



Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили мужчину, с которым видели этих девушек. Им оказался неоднократно судимый нигде неработающий 36-летний бобруйчанин. Вскоре по приметам он был задержан. В ванной комнате квартиры задержанного по улице Лынькова были обнаружены трупы двух девушек со следами насильственной смерти, одной из которых была позвонившая в милицию.



Подозреваемый находится в ИВС. С ним проводятся оперативные следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены мотив и обстоятельства преступления.



Возбуждено дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Данная статья предусматривает до 25 лет заключения, или пожизненное заключение, или смертную казнь.