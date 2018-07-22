В Витебске молодой бесправник совершил "пьяное" ДТП, уходя от погони ГАИ

Минск, 22 июля. Четыре протокола об административных правонарушениях составлено в Витебске в отношении молодого местного жителя.



Как сообщает управление ГАИ УВД Витебского облисполкома, ночью 22 июля около 3.30 внимание патрульного наряда ДПС привлек автомобиль "Рено", за рулем которого находился молодой человек. Автомобиль совершал странные маневры на территории АЗС. На требование сотрудников милиции остановиться, водитель не отреагировал, попытался скрыться.



Уходя от погони, водитель неправильно выбрал скорость движения, в результате чего допустил его занос. Маневр завершился наездом на опору светофора и опрокидыванием. После совершения ДТП водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. В результате удара произошло возгорание машины, которое было потушено прибывшими сотрудниками МЧС.



Водителем, совершившим правонарушение, оказался 18-летний житель Витебска, который никогда не имел водительского удостоверения. В момент управления автомобилем он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле). За повторное (в течение года) правонарушение ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.317 УК, так как он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



На автомобиль наложен арест.



В салоне "Рено" в качестве пассажира находилась несовершеннолетняя местная жительница. Пострадавших нет.

