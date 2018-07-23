В Могилеве и Костюковичах сильным дождем подтоплены жилые дома и участки дорог

Минск, 23 июля. В Могилеве 22 июля в результате сильного дождя (выпало 57 мм при среднемесячной норме 75 мм) были подтоплены 27 жилых домов и подворий, шесть участков дорог, 58 хозяйственных строений, повреждена кровля жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС.



Было приостановлено движение (до полутора часов) четырех троллейбусных и пяти автобусных маршрутов.



В Костюковичах Могилевской области выпало 70 мм осадков при среднемесячной норме 75 мм, в результате чего были подтоплены 49 жилых домов и подворий, подвал многоквартирного жилого дома, пять участков дорог, 110 хозяйственных строений.



В пяти населенных пунктах Могилевского района были подтоплены восемь жилых домов и подворий, 22 хозяйственных строения, размыт участок дороги.



Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды.