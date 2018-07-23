Fitch: Госдолг Беларуси превысил 50% ВВП

Минск, 23 июля. С учетом гарантий, предоставленных государством, величина госдолга в Беларуси превысила 50% ВВП, считает международное агентство Fitch Ratings.

Министерство финансов ранее сообщило, что пороговое значение госдолга в Беларуси установлено на уровне 45% ВВП.



Вместе с тем согласно методологии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне "B", фактический уровень госдолга уже в конце прошлого года превысил пороговое для страны значение.



"По оценкам Fitch, государственный долг Беларуси (включая гарантии, предоставленные государством, на сумму 9,5% ВВП) достиг 52,5% ВВП на конец 2017 года", — говорится в заявлении агентства, распространенном по случаю присвоения суверенного рейтинга Беларуси.



Аналитики агентства обращают внимание, что на 90% госдолг Беларуси сформирован в иностранной валюте.



"Fitch включает правительственные гарантии в расчетах общей суммы долга из-за высокой вероятности того, что правительству необходимо будет выполнить обязательства по обязательствам государственных предприятий", — отмечают авторы заявления.



Они также подчеркивают, что волатильность обменных курсов создает фискальные риски для госфинансов Беларуси из-за большого присутствия государственных предприятий в экономике и необходимости выполнять обязательства последних, которые зачастую сформированы в инвалюте.



Кроме этого, аналитики Fitch Ratings обращают внимание, что платежи государства по суверенным обязательствам в 2019—2020 годы будут оставаться высокими (на уровне 3,4 млрд долларов в год).



"Устойчивое снижение рисков рефинансирования будет зависеть от продолжающегося прогресса в диверсификации внешних источников финансирования, возможностей рефинансирования двустороннего долга и темпов экономического развития", — отмечают аналитики рейтингового агентства.



По данным Fitch, белорусское правительство сейчас работает над привлечением новых заимствований, номинированных в белорусских рублях и китайских юанях.



Что касается потенциала белорусской экономики, то, как считает рейтинговое агентство, в среднесрочной перспективе темпы экономического роста в Беларуси будут оставаться низкими.



Согласно прогнозу Fitch, в 2018 году на фоне роста российской экономики, внутреннего спроса и низкой базы прошлого года рост ВВП Беларуси может составить 3,5%, но в 2019—2020 годы замедлится до 2,5 и 2% соответственно. По мнению рейтингового агентства, госсектор Беларуси, для которого характерна низкая производительность труда и высокая кредитная задолженность, "является слабым звеном" белорусской экономики и будет сдерживать ее развитие.