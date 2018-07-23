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Дата распечатки: 23.07.2018 11:19
 
23.07.2018 10:36 Политика, Экономика

Лукашенко уверен, что созданные за последние годы условия позволят достичь новых успехов в белорусско-египетском сотрудничестве

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халила аль-Сиси с национальным праздником — Днем Революции.

"Уверен, что созданные за последние годы условия для плодотворного сотрудничества позволят достичь новых успехов в политической сфере, торговле, промышленности, науке, культуре, туризме и других отраслях на благо обоих народов, а также в целях обеспечения мира, стабильности и прогресса", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По данным белорусской статистики, взаимный товарооборот в 2017 году по сравнению с предыдущим вырос почти на 40 млн долларов и составил 97,46 млн долларов. На долю экспорта пришлось 76,12 млн долларов, импорт составил 21,34 млн долларов, положительное сальдо — 54,78 млн долларов.

Беларусь экспортирует в Египет тракторы, грузовики, шины, станки, металлоизделия, оптическую продукцию, удобрения, насосы, рентгеновское оборудование, продукцию нефтехимии. Основными статьями импорта из Египта являются цитрусовые плоды, свежие овощи и фрукты, растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике, чай, верхняя одежда.

Ведущие экспортеры белорусской продукции в Египет — ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Минский автомобильный завод", концерн "Белнефтехим".

В 2017 году было организовано 45 взаимных визитов официальных и деловых делегаций высокого и экспертного уровня в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, банковского дела, финансов, транспорта, науки.

Создано совместное производство грузовых автомобилей "МАЗ" на базе компании Helwan Machinery and Equipment Министерства военной промышленности Египта и сборочное производство тракторов "МТЗ" на базе компании Mediterranean Industrial Company.

Беларусь и Египет реализуют 19 совместных проектов в области промышленности, науки, образования.

В Беларуси зарегистрировано девять предприятий со 100-процентным египетским капиталом и 12 совместных белорусско-египетских предприятий. Две египетские компании реализуют два инвестиционных проекта в сфере агротуризма и сельского хозяйства в Минской и Витебской областях.

В прошлом году Египет посетило вдвое больше белорусских туристов, чем в 2016 году, — 106 тыс.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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