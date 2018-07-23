23.07.2018 12:36 Общество
Петиция против использования животных в цирках и дельфинариях и за запрет передвижных зоопарков направлена для рассмотрения в Совмин
Минск, 23 июля. Петиция против использования животных в цирках и дельфинариях, а также за запрет передвижных зоопарков направлена для рассмотрения в Совет министров. Об этом говорится в ответе, который молодежная организация Партии БНФ "Молодежь БНФ" получила из Палаты представителей на свою петицию, сообщили БелаПАН в партии.
12 июня 2018 года "Молодежь БНФ" выложила на сайт petitions.by обращение к Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Палате представителей Национального собрания с просьбой законодательно запретить использование животных в цирке, дельфинариях, а также полностью запретить использование передвижных зоопарков. Авторы петиции требуют также немедленно выпустить всех животных, используемых в индустрии развлечений в нашей стране.
18 июля активисты получили ответ на обращение из Палаты представителей. В нем сообщается, что проект закона "Об обращении с животными" письмом от 12 апреля 2018 года отозван правительством Беларуси для доработки. "Ваши предложения направлены в Совет министров Республики Беларусь для рассмотрения и по возможности учета", — отмечается в послании.
На данный момент под петицией собрано более 500 подписей.
Скандал с передвижными зоопарками возник в Беларуси в 2017 году, когда жители Минска и защитники животных обратились в правоохранительные органы и Минприроды с жалобой на жестокие условия содержания животных в передвижном российском зверинце "Венера", который приехал в Беларусь. Тогда зверинец оштрафовали, ему было предписано улучшить условия содержания животных. Однако в этом году зверинец снова приехал в Беларусь — условия для животных почти не изменились.
12 июня 2018 года "Молодежь БНФ" выложила на сайт petitions.by обращение к Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Палате представителей Национального собрания с просьбой законодательно запретить использование животных в цирке, дельфинариях, а также полностью запретить использование передвижных зоопарков. Авторы петиции требуют также немедленно выпустить всех животных, используемых в индустрии развлечений в нашей стране.
18 июля активисты получили ответ на обращение из Палаты представителей. В нем сообщается, что проект закона "Об обращении с животными" письмом от 12 апреля 2018 года отозван правительством Беларуси для доработки. "Ваши предложения направлены в Совет министров Республики Беларусь для рассмотрения и по возможности учета", — отмечается в послании.
На данный момент под петицией собрано более 500 подписей.
Скандал с передвижными зоопарками возник в Беларуси в 2017 году, когда жители Минска и защитники животных обратились в правоохранительные органы и Минприроды с жалобой на жестокие условия содержания животных в передвижном российском зверинце "Венера", который приехал в Беларусь. Тогда зверинец оштрафовали, ему было предписано улучшить условия содержания животных. Однако в этом году зверинец снова приехал в Беларусь — условия для животных почти не изменились.