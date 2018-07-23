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Дата распечатки: 23.07.2018 12:59
 
23.07.2018 12:33 Общество

В Молодечненском районе водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП с участием четырех машин

Минск, 23 июля. Два человека пострадали в результате ДТП в Молодечненском районе.

Как сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома, 22 июля около 14.45 на 47-м километре автодороги Минск — Молодечно — Нарочь 45-летний житель Молодечно на Renault Mascott выехал на встречную полосу, столкнулся с Saab под управлением 37-летнего жителя Молодечно и Volkswagen Passat, за рулем которого был 31-летний минчанин. Четвертым в ДТП был Peugeot Expert под управлением 57-летнего жителя Молодечненского района.

Травмы в аварии получили водитель и пассажир Peugeot Expert, они госпитализированы .

Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительной версии, водитель Renault Mascott уснул за рулем.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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