В Молодечненском районе водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП с участием четырех машин

Минск, 23 июля. Два человека пострадали в результате ДТП в Молодечненском районе.



Как сообщили в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома, 22 июля около 14.45 на 47-м километре автодороги Минск — Молодечно — Нарочь 45-летний житель Молодечно на Renault Mascott выехал на встречную полосу, столкнулся с Saab под управлением 37-летнего жителя Молодечно и Volkswagen Passat, за рулем которого был 31-летний минчанин. Четвертым в ДТП был Peugeot Expert под управлением 57-летнего жителя Молодечненского района.



Травмы в аварии получили водитель и пассажир Peugeot Expert, они госпитализированы .



Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.



По предварительной версии, водитель Renault Mascott уснул за рулем.