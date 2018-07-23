Следствие устанавливает очевидцев ДТП с тяжелыми последствиями в Лидском районе

Минск, 23 июля. Гродненские следователи устанавливают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 июня на 188-м километре автодороги М-6 Минск — Гродно, в Лидском районе



Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, около 6.20 столкнулись автопоезд в составе седельного тягача DAF ХF 95.430 и полуприцепа Schmitz, следовавший в направлении Минска под управлением 32-летнего водителя, и автомобиль Citroеn С3, который двигался в сторону Гродно.



В результате ДТП 30-летний водитель Citroеn от полученных травм скончался на месте, а находившийся в салоне автомобиля 28-летний пассажир с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован.



По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК. Выяснение всех обстоятельств проводят следователи управления СК по Гродненской области, специализирующиеся на расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.



В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали конечные положения транспортных средств после столкновения. Изъяли следы и объекты для последующих исследований. Назначили ряд экспертиз, в т. ч. транспортно-трасологическую, автотехническую и судебно-медицинские, провели иные следственные и процессуальные действия.



Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП следователи обратились за помощью к гражданам, прежде всего водителям транспортных средств, следовавших 26 июня по М-6 в обоих направлениях и видевших момент столкновения автомобилей.