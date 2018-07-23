На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился по отношению к доллару

Минск, 23 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 23 июля белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился по отношению к доллару США.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0047 рубля (0,2%) и составил 2,3319 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0084 рубля (0,42%) до 1,99 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0023 рубля (0,07%) и составил 3,1504 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 23 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent стали расти и превысили отметку 73 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 20 июля вырос до 63,39 российского рубля, следует из данных Московской биржи.