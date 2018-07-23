23.07.2018 13:01 Финансы, Экономика
На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился по отношению к доллару
Минск, 23 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 23 июля белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился по отношению к доллару США.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0047 рубля (0,2%) и составил 2,3319 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0084 рубля (0,42%) до 1,99 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0023 рубля (0,07%) и составил 3,1504 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 23 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent стали расти и превысили отметку 73 доллара за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 20 июля вырос до 63,39 российского рубля, следует из данных Московской биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0047 рубля (0,2%) и составил 2,3319 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0084 рубля (0,42%) до 1,99 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0023 рубля (0,07%) и составил 3,1504 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 23 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent стали расти и превысили отметку 73 доллара за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 20 июля вырос до 63,39 российского рубля, следует из данных Московской биржи.