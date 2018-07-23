Стали известны возможные соперники БАТЭ в третьем квалификационным раунде Лиги чемпионов в случае выхода борисовчан в эту стадию

Минск, 23 июля. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 23 июля состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда самого престижного клубного футбольного турнира на континенте — Лиги чемпионов.

Борисовский БАТЭ в случае выхода в эту стадию сыграет с победителем пары "Кукеси" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан).

Первые матчи 3-го квалификационного раунда состоятся 7/8 августа, ответные — 14 августа. БАТЭ в случае участия начнет противостояние на выезде.

Во 2-м квалификационном раунде борисовчанам предстоит сыграть с финским клубом ХИК. Первый матч состоится 25 июля в Борисове, ответный — 1 августа в Хельсинки.