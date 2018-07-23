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Дата распечатки: 23.07.2018 14:44
 
23.07.2018 14:30 Политика

Путин рассказал Лукашенко о своей встрече с Трампом

Минск, 23 июля. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал Александру Лукашенко о нюансах своей встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Как сообщает пресс-служба белорусского президента, телефонный разговор состоялся 23 июля по инициативе российской стороны.
Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, отмечается в сообщении пресс-службы.

Путин и Лукашенко также обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились "продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия".

Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча глав государств, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.

Отдельное внимание президенты уделили продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами — членами ЕАЭС, обсудив также ряд организационных вопросов с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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