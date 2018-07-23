"Беллесозащита": Площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Беларуси уменьшилась

Минск, 23 июля. Площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Беларуси уменьшилась, сообщает государственное учреждение по защите и мониторингу леса "Беллесозащита".



В первом полугодии 2018 года специалисты службы радиационного контроля лесхозов обследовали 376 лесных кварталов в 50 лесничествах — треть годового плана. Всего в 2018 году для уточнения радиационной обстановки на территории лесного фонда запланировано обследовать 1.229 лесных кварталов на общей площади 96,4 тыс. га.



В план обследования включаются лесные кварталы, если установлено, что в связи с радиоактивным распадом цезия-137 произошло изменение плотности загрязнения до значений, при которых лесной квартал должен быть отнесен к другой зоне радиоактивного загрязнения.



В результате обследования земель лесного фонда Минлесхоза установлено снижение показателей радиационной обстановки. Площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда уменьшилась на 15,5 тыс. га и составляет 1.340,8 тыс. га, или 15,88% от общей по сравнению с 2017 годом. В I зоне загрязнения (1-5 Ки/км2) площадь уменьшилась на 9,5 тыс. га, во II (5-15 Ки/км2) — 3,3 тыс. га, в III (15-40 Ки/км2) — 2,9 тыс. га.



Из числа загрязненных лесхозов вышел Борисовский лесхоз Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Количество загрязненных лесничеств уменьшилось с 229 до 219. В 8 лесхозах — Буда-Кошелевский, Житковичский, Жлобинский, Милошевичский, Речицкий, Могилевский — вышли из зон загрязнения по одному лесничеству, в Новогрудском и Борисовском — по 2. Из зон радиоактивного загрязнения вышло 183 лесных квартала, или 49% от всех обследованных.



Эффективность проведения радиационного обследования — подтверждение прогноза изменения плотности загрязнения почв цезием-137 — составила 87% в среднем по Минлесхозу.