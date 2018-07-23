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Дата распечатки: 23.07.2018 16:29
 
23.07.2018 15:07 Общество

Лукашенко подписал указ, который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко подписал указ № 287 "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности", который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе.

Как сообщила пресс-служба главы государства, граждане получили право приобретать занимаемые ими жилые помещения у организаций жилищно-коммунального хозяйства, которым эти помещения были переданы при реализации указов по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.

Документ также освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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