Лукашенко подписал указ, который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко подписал указ № 287 "О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности", который создает дополнительные условия для закрепления кадров на селе.



Как сообщила пресс-служба главы государства, граждане получили право приобретать занимаемые ими жилые помещения у организаций жилищно-коммунального хозяйства, которым эти помещения были переданы при реализации указов по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.



Документ также освобождает сельхозорганизации от налогообложения по операциям, связанным с переводом на соответствующие райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир.

