Лукашенко распорядился благоустроить и восстановить мемориалы и захоронения солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко подписал распоряжение о благоустройстве и восстановлении мемориалов и захоронений воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн.



Как сообщила пресс-служба президента, памятники воинской славы, одиночные и братские могилы воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинские кладбища и отдельные воинские участки общих кладбищ, места массового захоронения гражданского населения будут приведены в порядок до середины 2019 года.



Совету министров поручено обеспечить утверждение правил благоустройства мест захоронений. Правила предусматривают установление режимов охраны и использования этих мест и направлены на соблюдение общественного порядка, предупреждение повреждения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на них, вызванного хозяйственной или другой деятельностью.



Местные исполнительные и распорядительные органы наделяются исключительной компетенцией на принятие решений, касающихся содержания, благоустройства и поддержания в надлежащем санитарном состоянии мест захоронений.



Облисполкомам и Мингорисполкому поручено обеспечить благоустройство и восстановление мест захоронений, организовав при необходимости проведение конкурсов на архитектурно-художественное решение благоустраиваемых мест, определение заказчиков и исполнителей соответствующих работ. Они также должны будут при формировании областных бюджетов и бюджета Минска на очередной финансовый год предусмотреть средства на реализацию данного распоряжения и принять меры по привлечению добровольных пожертвований от отечественных и иностранных юридических и физических лиц.