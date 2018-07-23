23.07.2018 15:55 Экономика
Указ президента освобождает иностранные компании от уплаты налога на доходы по некоторым кредитам белорусским организациям
Минск, 23 июля. Иностранные компании не будут платить налоги на доходы по некоторым кредитам белорусским организациям. Это предусмотрено указом президента № 286 "О налогообложении отдельных доходов", сообщает пресс-служба президента.
Указ создает дополнительные условия для самостоятельного привлечения белорусскими организациями средств на международных финансовых рынках, повышения инвестиционной привлекательности эмитируемых ими долговых ценных бумаг. В перспективе это будет способствовать снижению стоимости заимствования ресурсов, отмечается в сообщении.
В частности, документ устанавливает нулевую ставку налога на доходы иностранных организаций в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям за счет размещения их долговых ценных бумаг, а также по размещенным за пределами Беларуси долговым обязательствам, формирующим внешний государственный долг.
Одновременно доходы, которые иностранная организация или гражданин получили от выполнения работ или оказания услуг, связанных с размещением на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и осуществлением мер защиты интересов Беларуси в инвестиционных спорах, освобождены от налога на доходы, на добавленную стоимость и подоходного налога.
Указ создает дополнительные условия для самостоятельного привлечения белорусскими организациями средств на международных финансовых рынках, повышения инвестиционной привлекательности эмитируемых ими долговых ценных бумаг. В перспективе это будет способствовать снижению стоимости заимствования ресурсов, отмечается в сообщении.
В частности, документ устанавливает нулевую ставку налога на доходы иностранных организаций в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям за счет размещения их долговых ценных бумаг, а также по размещенным за пределами Беларуси долговым обязательствам, формирующим внешний государственный долг.
Одновременно доходы, которые иностранная организация или гражданин получили от выполнения работ или оказания услуг, связанных с размещением на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и осуществлением мер защиты интересов Беларуси в инвестиционных спорах, освобождены от налога на доходы, на добавленную стоимость и подоходного налога.